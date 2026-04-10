Menyerahkan SK PPPK, Asisten Sekda: Pendidikan Berkualitas Berawal dari Guru yang Tenang

jpnn.com - BANDARLAMPUNG – Para PPPK di sejumlah daerah sempat resah massal lantaran dihantui ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dampak porsi belanja pegawai melebihi 30 persen APBD.

Sudah pasti, mereka tidak bisa tenang saat bekerja. Padahal, sebagian merupakan guru yang punya peran penting mencerdaskan kehidupan bangsa.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Bandarlampung Eka Apriana mengatakan, tenaga pendidik harus diperhatikan oleh pemerintah.

Menurutnya, hal tersebut penting guna menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik di daerah.

“Pendidikan yang berkualitas berawal dari guru yang sejahtera dan memiliki ketenangan dalam bekerja,” kata Eka Apriana di Bandarlampung, Kamis (9/4).

Di sisi lain, Pemkot Bandarlampung berharap guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) terus meningkatkan profesionalisme.

"Kami harap para guru PPPK terus meningkatkan profesionalisme, berinovasi dalam metode pembelajaran, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," katanya.

Selain itu, kata dia, para guru PPPK harus menjaga integritas sebagai aparatur sipil negara dengan menjunjung tinggi disiplin dan kode etik serta menjadi teladan bagi siswa dan lingkungan sekitar.