Menyiksa Jetour T2 di Lintasan Off-road

jpnn.com, SERPONG - Jetour Indonesia mengajak sejumlah awak media nasional termasuk JPNN.com untuk membuktikan ketangguhan mobil barunya, T2 di lintasan off-road yang berada di BSD, Tangerang pada Kamis (18/12)

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan media test drive ini untuk membuktikan bahwa kapabilitas berkendara di berbagai medan tidak harus mengorbankan kenyamanan harian.

Jetour T2 dirancang agar adaptif di berbagai kondisi jalan dan tetap relevan untuk kebutuhan penggunaan sehari-hari konsumen Indonesia.

"Bukan hanya tampil tangguh, Jetour T2 juga mampu membuktikan performa dan kenyamanan di berbagai medan berkendara,” ungkap Moch Ranggy kepada awak media, Kamis.

Ada tiga mobil SUV bergaya boxy itu yang disiapkan untuk melibas lintasan off-road di pagedangan, Tangerang. Tidak ada perubahan yang dilakukan pada mobil tersebtut, termasuk ban yang digunakan saat melakukan sesi pengujian.

Tujuannya, untuk melihat seberapa tangguh mobil tersebut bisa melewati lintasan tanah merah itu.

Kondisi jalan tersebut kian menantang karena terus diguyur hujan lebat.

Trek yang sudah disiapkan seketika berubah menjadi kubangan tanah merah yang cukup dalam. Ini membuat kemampuan SUV asal Tiongkok itu semakin diuji.