Menyoal Ijazah Gibran: Menguji Nalar Publik, Kepastian Hukum, dan Tanggung Jawab KPU

jpnn.com - Perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tidak semestinya berhenti pada persoalan ada atau tidak adanya ijazah setingkat SMA.

Persoalan ini perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni tata kelola administrasi pendidikan, mekanisme verifikasi pencalonan, serta tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebut dalam perdebatan ini perlu dibaca secara cermat berdasarkan substansi hukum dan pertimbangan yang mendasarinya.

Sebab, ketika persoalan administratif, teknis, dan birokratis dicampuradukkan dengan kepentingan politik, ruang publik berisiko dipenuhi narasi yang justru menjauhkan masyarakat dari pemahaman persoalan yang sebenarnya.

Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah perdebatan tersebut benar-benar berorientasi pada penegakan hukum dan perbaikan demokrasi, atau justru berkembang menjadi pertarungan narasi politik yang mengabaikan nalar administratif?

Persoalan Pendidikan Tidak Bisa Disederhanakan Menjadi Ijazah SMA

Gibran Rakabuming Raka diketahui menempuh pendidikan di luar negeri setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP di Indonesia.

Oleh karena itu, persoalan kesetaraan pendidikan yang ditempuhnya perlu dianalisis berdasarkan dokumen pendidikan, ketentuan penyetaraan yang berlaku, dan persyaratan pencalonan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.