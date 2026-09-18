Menyongsong Album Kedua, Zeke and The Popo Singgah ke 9 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Zeke and The Popo (ZATPP) akan merilis album baru yang bertitel Crazy Life pada 7 Oktober 2026.

Menjelang perilisan album kedua itu, Zeke and The Popo mengajak pendengar menikmati materi album tersebut secara langsung melalui rangkaian 'Sesi Dengar Album Crazy Life' di 9 kota sepanjang September hingga Oktober 2026.

Rangkaian sesi dengar dimulai di Kedubes Bekasi pada 18 September 2026, kemudian dilanjutkan ke Hagu Space, Bogor pada 19 September; Heyfolks! Tangerang pada 26 September; Norrm Radio Bar, Bandung pada 27 September 2026.

Selanjutnya Edmund Coffee, Semarang pada 4 Oktober; JRNY Coffee and Records, Yogyakarta pada 5 Oktober; Lokananta Records Store, Solo pada 6 Oktober; dan Unsur Coffee, Surabaya pada 7 Oktober, bertepatan dengan hari perilisan album.

Sesi Dengar Album Crazy Life bakal ditutup di Jakarta pada 11 Oktober 2026, dengan lokasi yang akan segera diumumkan.

Acara tersebut menjadi kesempatan bagi pendengar dari Zeke and The Popo untuk menikmati materi album secara utuh sekaligus mendengar secara langsung beberapa cerita di balik proses kreatif dari pembuatan album.

Bagi semua yang hendak menghadiri rangkaian sesi dengar ini, Zeke and The Popo juga membuka kesempatan untuk melakukan Pre-Order merchandise T-shirt Ghost Circuit, hasil kerja sama dengan Sarekat Kerja dan Mellow Splice, serta rilisan fisik album Crazy Life dalam format kaset pita dan CD.

Selain itu juga akan ada sesi Signing Session memorabilia yang sudah dimiliki oleh penggemar sehingga dapat bertemu dan berinteraksi lebih dekat dengan Zeke and The Popo.