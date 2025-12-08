Menyongsong Era Baru Kedaulatan Hukum: Urgensi RUU Hukum Perdata Internasional sebagai Pilar Indonesia Emas
Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH - Anggota Komisi III DPR & Anggota Pansus RUU HPI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
jpnn.com - Di tengah deru arus globalisasi yang menisbikan batas-batas negara, Indonesia berdiri di persimpangan sejarah hukum yang krusial.
Kebutuhan akan kepastian hukum dalam interaksi lintas negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan sebuah imperatif nasional.
Kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 bukan sekadar pembaruan regulasi, melainkan sebuah proklamasi kemandirian hukum perdata Indonesia di kancah global.
Dari Belenggu Kolonial Menuju Kemandirian Nasional
Ironi terbesar dalam sistem hukum perdata internasional kita saat ini adalah ketergantungan pada aturan yang diciptakan hampir dua abad lalu.
Hingga detik ini, pijakan hukum kita masih merujuk pada Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) tahun 1847, sebuah peninggalan Hindia Belanda.
Pasal 16, 17, dan 18 AB 1847 yang mengatur hubungan hukum antara warga negara Indonesia dan pihak asing, meskipun memuat prinsip dasar, sudah sangat usang dan tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman.
Ketiadaan kodifikasi HPI yang mandiri menyebabkan fragmentasi hukum yang parah. Aturan HPI terserak dalam berbagai undang-undang, mulai dari Pasal 18 UU ITE, UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, hingga UU Penanaman Modal.
RUU Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang masuk Prolegnas Prioritas 2025 bukan sekadar pembaruan regulasi, melainkan sebuah proklamasi kemandirian hukum.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Legislator PDIP Berharap Inisiatif Pemerintah Pusat Membantu Pemda Menangani Bencana di Sumatra
- Puan Maharani Ajak Media Massa Mengawal Agenda Transformasi DPR
- Ahmad Doli Kurnia DPR Berikan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir di Langkat Sumut
- Refleksi Akhir Tahun Bersama Wartawan Parlemen, Sekjen DPR: Harus Adaptif Terhadap Perubahan dan Tuntutan Publik
- Wartawan Parlemen dan Kesetjenan DPR Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatra
- Komisi VI DPR Nilai Manajemen Baru Garuda Indonesia Solid, Transformasi On the Track