Menyusul Shell, BP Resmi Lepas Kepemilikan Bisnis SPBU di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan minyak dan gas (migas) dunia asal Inggris British Petroleum resmi melepaskan kepemilikan sahamnya pada bisnis SPBU bp di Indonesia.

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) melalui dua anak usahanya membeli sisa 49,9 persen saham milik BP Global Investments Limited di PT Aneka Petroindo Raya (APR).

Transaksi akuisisi senilai USD 14,22 juta atau sekitar Rp257,52 miliar tersebut diketahui berlangsung pada Jumat (6/11).

Sebelum transaksi ini terjadi, Grup AKR sudah menggenggam 50,1 persen saham di perusahaan pengelola jaringan SPBU tersebut.

Pembelian sisa saham milik BP membuat porsi kepemilikan Grup AKR di PT APR resmi menjadi 100 persen.

Manajemen mengumumkan aksi korporasi akuisisi saham pengelola SPBU bp tersebut melalui keterbukaan informasi pada Senin (9/11/2026).

"Seperti yang telah disampaikan oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKR), seluruh kepemilikan saham BP di PT Aneka Petroindo Raya (APR) kini telah fully beralih kepada AKR," kata perwakilan APR dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11).

Dengan dukungan pengalaman serta kekuatan jaringan distribusi yang dimiliki AKR, APR menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas produk dan memastikan standar operasional tetap berjalan optimal.