Merajut Masa Depan Arsitektur Indonesia, LIXIL Sukses Menggelar LDAD 2026

jpnn.com, JAKARTA - LIXIL, perusahaan global pelopor solusi air dan hunian berkelanjutan, sukses menggelar LIXIL Day of Architecture & Design (LDAD) 2026 di Ciputra Artpreneur pada 12 Agustus 2026.

Mengusung tema ARCHIPELAGO DIALOGUES: Architecture as a Space of Co-Creation, edisi keempat LDAD kembali mempertemukan arsitek dan praktisi desain dari Indonesia dan mancanegara dengan pelaku serta profesional di industri, untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi lintas perspektif dapat membentuk masa depan arsitektur dan kualitas ruang hidup yang lebih baik.

“Bagi kami, LDAD lebih dari sekadar sebuah acara. LDAD merupakan kontribusi LIXIL bagi komunitas arsitektur dan desain Indonesia, mencerminkan komitmen kami untuk terus tumbuh bersama industri. Kami melihat antusiasme yang luar biasa, di mana jumlah registrasi tahun ini bahkan melampaui kapasitas yang tersedia,” ujar Audrey Yeo, Leader LIXIL Water Technology APAC.

Memaknai arsitektur sebagai ruang co-creation, LDAD 2026 menghadirkan empat sesi diskusi yang mempertemukan pandangan global dan lokal mengenai bagaimana arsitektur bisa merespons perubahan masyarakat, lingkungan, dan perkembangan teknologi melalui dialog dan pemahaman.

Pada sesi pertama, Richard Wood, Managing Director Asia Snøhetta, mengungkap sebuah karya dapat meninggalkan warisan positif bagi masyarakat lokal melalui pemberdayaan keterampilan dan potensi yang telah ada.

Perspektif mengenai pentingnya memahami konteks kemudian diperkuat oleh Gregorius Supie, Principal Yolodi+Maria Architects, pada sesi diskusi kedua.

Andra Matin, Principal andramatin studio menunjukkan bagaimana tradisi, material lokal, dan prinsip arsitektur tropis dapat diterjemahkan menjadi karya kontemporer dalam diskusinya pada sesi ketiga.

Pada sesi diskusi keempat, Patrik Schumacher, Principal ZHA, membawa pembahasan pada bagaimana perkembangan teknologi dapat memperluas kemungkinan dalam arsitektur; tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perancangan, tetapi dapat mengubah cara arsitektur dirancang, dikembangkan, dan digunakan.