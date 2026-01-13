menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Artikel » Opini » Merajut Papua dengan Asta Cita Presiden Prabowo

Merajut Papua dengan Asta Cita Presiden Prabowo

Oleh: Laurens Ikinia - Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta

Merajut Papua dengan Asta Cita Presiden Prabowo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta Laurens Ikinia. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Tanah Papua menyimpan energi besar dari ribuan anak mudanya, generasi penerus dengan pandangan jauh ke depan.

Di tangan merekalah masa depan wilayah yang kaya ini dititipkan. Namun, jalan mereka membutuhkan peta dan kompas yang tepat.

Program Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan delapan pilar strategisnya, hadir sebagai janji penuntun tersebut.

Baca Juga:

Artikel ini mengeksplorasi bagaimana Asta Cita berpotensi menyentuh hidup anak muda Orang Asli Papua (OAP).

Kami menelusuri peluang luas dan tantangan dalam yang mengadang serta menawarkan peta jalan kebijakan yang kontekstual.

Dengan membandingkan demografi kawasan Pasifik, posisi unik OAP menjadi lebih jelas.

Baca Juga:

Tujuannya tunggal: memastikan Asta Cita menjadi transformasi nyata bagi pemuda di Yahukimo, pelaut di Biak, dan mahasiswa di Jayapura.

Implementasinya bagai menanam benih di tanah subur yang konturnya unik.

Program Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dengan delapan pilar strategisnya, hadir sebagai janji penuntun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI