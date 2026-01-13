Merajut Papua dengan Asta Cita Presiden Prabowo
Oleh: Laurens Ikinia - Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta
jpnn.com - Tanah Papua menyimpan energi besar dari ribuan anak mudanya, generasi penerus dengan pandangan jauh ke depan.
Di tangan merekalah masa depan wilayah yang kaya ini dititipkan. Namun, jalan mereka membutuhkan peta dan kompas yang tepat.
Program Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan delapan pilar strategisnya, hadir sebagai janji penuntun tersebut.
Artikel ini mengeksplorasi bagaimana Asta Cita berpotensi menyentuh hidup anak muda Orang Asli Papua (OAP).
Kami menelusuri peluang luas dan tantangan dalam yang mengadang serta menawarkan peta jalan kebijakan yang kontekstual.
Dengan membandingkan demografi kawasan Pasifik, posisi unik OAP menjadi lebih jelas.
Tujuannya tunggal: memastikan Asta Cita menjadi transformasi nyata bagi pemuda di Yahukimo, pelaut di Biak, dan mahasiswa di Jayapura.
Implementasinya bagai menanam benih di tanah subur yang konturnya unik.
Program Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dengan delapan pilar strategisnya, hadir sebagai janji penuntun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pesan Prabowo ke Dirut Pertamina: Jangan Korupsi, Pecat yang Tidak Bagus!
- Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Prabowo: Target 500 di 2029, Insyaallah Tercapai
- Tepis Isu Kabinet Merah Putih Tak Kompak, Prabowo: Jangan Percaya Analisis di Medsos
- Dorong Pemerataan Pendidikan Nasional, BNI Perkuat Dukungan Program Sekolah Rakyat
- Presiden Prabowo Hadir di Banjarbaru Untuk Meresmikan Sekolah Rakyat
- Pemerintah Intensifkan Penertiban Tambang Ilegal, Satgas PKH Bidik 75 Perusahaan