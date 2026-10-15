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MERAK hingga Grrrl Gang Ramaikan Fred Perry DNA Night 2026

MERAK hingga Grrrl Gang Ramaikan Fred Perry DNA Night 2026
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Penampilan MERAK di Fred Perry DNA Night 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Fred Perry DNA Night 2026 menghadirkan lima musisi Indonesia, yakni MERAK, Alkateri, Grrrl Gang, The Adams, dan Agrikulture, dalam perayaan musik dan subkultur di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan, pada Sabtu (10/10/2026).

Acara tersebut menjadi bagian dari perjalanan Fred Perry dalam menghubungkan dunia olahraga, musik, dan gaya jalanan. Berawal dari merek pakaian olahraga tenis, Fred Perry berkembang menjadi bagian dari berbagai komunitas dan subkultur lintas generasi.

Brand Manager Fred Perry Indonesia, Unita Fatimah, mengatakan identitas Fred Perry tercermin melalui sejumlah produk ikonis yang dikenal sebagai hero styles. Koleksi tersebut menggambarkan evolusi merek dari pakaian olahraga menjadi bagian dari gaya jalanan dan kultur musik.

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"Styles ini telah diadopsi oleh berbagai generasi dan menjadi shorthand untuk sport, music, dan subculture," ujar Unita, dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Dalam acara tersebut, Fred Perry menampilkan lima produk andalan, yaitu The Fred Perry Shirt, The Tennis Bomber, The Taped Track Jacket, The Barrel Bag, dan The Tennis Shoe.

Produk-produk itu merepresentasikan karakter merek yang berakar pada olahraga dan terus berkembang mengikuti perubahan tren, musik, serta gaya hidup.

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Dari panggung musik, MERAK membawakan perpaduan rock psikedelik bernuansa vintage dan musik alternatif.

Alkateri menghadirkan karakter indie pop dengan sentuhan shoegaze dan ambient post-rock, sedangkan Grrrl Gang dari Yogyakarta tampil dengan melodi gitar dan estetika do-it-yourself (DIY). The Adams dan Agrikulture turut melengkapi deretan penampil dalam acara tersebut.

Fred Perry DNA Night 2026 hadirkan lima musisi Indonesia dalam perayaan musik dan subkultur di Jakarta.

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