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Merasa Difitnah, Asila Maisa: Mengganggu Kehidupan Pribadi

Merasa Difitnah, Asila Maisa: Mengganggu Kehidupan Pribadi
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Asila Maisa dan Rizky Billar di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Selasa (11/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Asila Maisa menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Selasa (11/8).

Dia diperiksa sebagai saksi terkait laporan Rizky Billar atas dugaan pencemaran nama baik.  

Asila Maisa mengatakan kehadirannya untuk melengkapi keterangan yang sebelumnya telah disampaikan Rizky Billar kepada penyidik.

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“Kami datang buat melengkapi apa yang sudah Kak Billar sampaikan kemarin,” kata Asila Maisa.

Saat pemeriksaan, anak Ramzi itu menyebut dirinya bukan hanya berstatus sebagai saksi, tetapi juga sebagai korban.

Sebab, Asila Maisa ikut terkena dampak dari isu yang beredar. Adapun dirinya dirumorkan berselingkuh dengan Rizky Billar.

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“Sangkut pautnya sebenarnya sebagai saksi, tapi bisa dibilang korban juga ya,” bebernya.

Penyanyi berusia 20 tahun itu memang tidak mengalami kerugian secara materiil akibat hoaks perselingkuhan dengan Rizky Billar.

Penyanyi Asila Maisa menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Selasa (11/8).

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