Merasa Klien Dikriminalisasi, Advokat Laporkan Penyidik Polres Surakarta ke Mabes Polri
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Illiah dan Nanang Hengky Suharto, Agus Yusuf Ahmadi, melaporkan kasus dugaan kesewenang-wenangan dan kriminalisasi sengketa perdata menjadi pidana yang dilakukan penyidik Satreskim Polresta Surakarta, Jawa Tengah, terhadap kliennya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.
Kuasa hukum juga melaporkan hal tersebut ke Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Ombudsman RI (ORI).
Selain diduga melakukan kesewenang-wenangan dan kriminalisasi hukum, penyidik Satreskim Polresta Surakarta juga diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka serta penangkapan dan penahanan.
Kuasa hukum juga melakukan permohoan kepada Divpropam, Irwasum, Kompolnas, dan ORI untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus sengketa perdata menjadi pidana.
Pelaporan dan permohonan tersebut dilayangkan kuasa hukum pada Senin, 12 Oktober 2026, lalu dengan tembusan surat di antaranya kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Komisi III DPR RI, dan Kapolri.
Dalam keterangannya, Agus Yusuf Ahmadi menyampaikan penyidik Satreskrim Polresta Surakarta diduga tidak cermat dalam membedakan sengketa perdata dan tindak pidana antara kliennya dengan PT SHA Solo.
“Penyidik Satreskrim Polresta Surakarta juga diduga dalam menetapkan status tersangka klien kami tidak disertai kecukupan dan kejelasan dasar penetapan. Karena dari awal, kami menduga sudah ada pelanggaran prosedur dalam penangkapan dan penahanan yang dilakukan para penyidik terhadap klien kami,” papar Agus Yusuf Ahmadi.
Agus Yusuf Ahmad juga menyampaikan bahwa ada dugaan tidak terpenuhinya prinsip objektivitas dan profesionalitas yang dilakukan para penyidik di Satreskim Polresta Surakarta.
Menurutnya, ada dugaan tidak terpenuhinya prinsip objektivitas dan profesionalitas yang dilakukan para penyidik di Satreskim Polresta Surakarta
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