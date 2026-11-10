Merasa Lega Diputus Bercerai, Raisya Bawazier Siap Comeback ke Dunia Hiburan?
jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Muhammad Zidan terhadap Raisya Bawazier.
Adapun putusan cerai itu telah dikeluarkan pada 6 November lalu.
Lalu, bagaimana tanggapan Raisya Bawazier setelah diputus cerai?
"Setelah putusan ini, Raisya lega, alhamdulillah, senang dan semoga segera selesai," ujar Raisya Bawazier di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (8/11).
Ditanyai soal kemungkinan kembali aktif ke dunia hiburan setelah rumah tangganya dengan Muhammad Zidan berakhir, perempuan 25 tahun itu tak menutup kemungkinan.
Meski begitu, pemain film Kukejar Mimpi tersebut mengatakan dirinya tak mau terburu-buru.
"Kalau itu sih mau, tapi kayaknya semua butuh proses ya, pelan-pelan dulu. Cuma doain saja semoga bisa segeralah," ucap Raisya Bawazier.
Dia mengaku sudah mendapat sejumlah tawaran pekerjaan. Akan tetapi, Raisya Bawazier masih fokus dengan urusan seputar perpisahannya kini.
Bagaimana tanggapan Raisya Bawazier sendiri setelah diputus cerai dengan Muhammad Zidan oleh PA Jakarta Pusat?
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