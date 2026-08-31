Merasa R15 Sudah Kurang Menggigit? Nih, Yamaha R2 Harga Rp40 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Penggemar motor sport yang merasa Yamaha R15 mulai terasa "kurang menggigit" akhirnya punya alasan baru untuk tersenyum.

Yamaha baru saja meluncurkan YZF-R2 di India pada Kamis (27/8), sekaligus menandai debut globalnya.

Duduk manis tepat di atas R15, R2 hadir mengisi celah bagi pengendara yang menginginkan performa lebih bertenaga, tanpa harus langsung melompat ke kelas moge.

Di atas kertas, motor membawa modal kuat. Jantung pacunya dibekali mesin baru 204 cc DOHC satu silinder berpendingin cairan.

Racikan itu mampu memuntahkan tenaga 26,5 PS dengan torsi puncak 19,1 Nm.

Lengkap dengan raungan knalpot dan airbox baru yang dirancang khusus agar suaranya terdengar lebih padat.

Menariknya, meski kapasitas mesin membengkak, R2 justru tampil lebih lincah.

Penggunaan sasis diamond baja high-tensile dan swingarm aluminium membuat bobot totalnya tertahan di angka 149 kg—bahkan lebih ringan 2,8 kg dibanding R15.