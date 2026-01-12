Merasa Tertekan karena Ari Lasso, Dearly Djoshua: Kamu Dendam Apa Sama Saya?

jpnn.com, JAKARTA - Model cantik Dearly Djoshua mengaku sudah cukup menahan diri atas sikap mantan kekasihnya, Ari Lasso.

Dalam curahan hati (curhat) melalui akunnya di Instagram, Dearly mengatakan dirinya sudah memenuhi permintaan sang mantan.

Dearly mengungkapkan bahwa Ari Lasso meminta dirinya menghapus seluruh foto kebersamaan mereka saat di Bali.

Tak hanya itu, Ari juga meminta kembali hadiah kecil hingga buku yang diberikan kepada Dearly, pada 2020.

“Semua uang, barang-barang hadiah dari kamu sampai buku yang kamu kasih tahun 2020 kamu minta kembaliin,” tulis Dearly.

Dia juga mempertanyakan sikap Ari yang berubah dan kerap melontarkan pesan bernada kasar.

“Kamu bisa chat saya di WhatsApp panjang banget hanya untuk memaki-maki saya, ngatain saya. Kamu dendam apa sama saya?” ujarnya.

Dearly juga membeberkan pengorbanan yang ia lakukan selama mendampingi masa pemulihan Ari.