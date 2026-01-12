Merasa Tertekan karena Ari Lasso, Dearly Djoshua: Kamu Dendam Apa Sama Saya?
jpnn.com, JAKARTA - Model cantik Dearly Djoshua mengaku sudah cukup menahan diri atas sikap mantan kekasihnya, Ari Lasso.
Dalam curahan hati (curhat) melalui akunnya di Instagram, Dearly mengatakan dirinya sudah memenuhi permintaan sang mantan.
Dearly mengungkapkan bahwa Ari Lasso meminta dirinya menghapus seluruh foto kebersamaan mereka saat di Bali.
Tak hanya itu, Ari juga meminta kembali hadiah kecil hingga buku yang diberikan kepada Dearly, pada 2020.
“Semua uang, barang-barang hadiah dari kamu sampai buku yang kamu kasih tahun 2020 kamu minta kembaliin,” tulis Dearly.
Dia juga mempertanyakan sikap Ari yang berubah dan kerap melontarkan pesan bernada kasar.
“Kamu bisa chat saya di WhatsApp panjang banget hanya untuk memaki-maki saya, ngatain saya. Kamu dendam apa sama saya?” ujarnya.
Dearly juga membeberkan pengorbanan yang ia lakukan selama mendampingi masa pemulihan Ari.
Dearly Djoshua buka suara soal sikap Ari Lasso yang dinilai emosional dan sering melontarkan makian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Kelakuan Ari Lasso Dibongkar, Pengakuan Aurelie Bikin Tersentuh
- Dearly Djoshua Bongkar Kelakuan Buruk Ari Lasso, Oh Ternyata
- Minta Fotonya Dihapus, Ari Lasso Malah Disebut seperti Preman Pasar
- Rekam Mantan Pacar Mandi, DN Nyaris Babak Belur Dihajar Warga
- Ade Tya Ungkap Soal Dibentak Dearly Djoshua Lewat Voice Note
- Ade Tya Ingin Dearly Djoshua Klarifikasi dan Minta Maaf