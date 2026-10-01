menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Merawat Denyut Nadi Ibu Pertiwi: Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

Merawat Denyut Nadi Ibu Pertiwi: Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH. - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan dan Ketua Umum IKA Doktor Hukum UKI

Merawat Denyut Nadi Ibu Pertiwi: Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Umum IKA Doktor Hukum UKI Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Nusantara tidak pernah dibangun dalam semalam, dan kemerdekaannya tidak ditebus dengan harga yang murah.

Ia lahir dari rahim sejarah yang dipenuhi peluh, darah, dan air mata para pendahulu.

Di tengah gugusan belasan ribu pulau, dari rimbunnya hutan Sumatra hingga ufuk timur Papua, mengalir sebuah denyut nadi yang menyatukan setiap perbedaan menjadi satu entitas kebangsaan yang utuh.

Baca Juga:

Denyut nadi itu bernama Pancasila.

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan tajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" bukanlah sekadar ritual kalender kenegaraan yang dirayakan hanya dengan seremonial saja.

Peringatan ini adalah momen kontemplasi radikal.

Baca Juga:

Ia adalah panggilan sejarah untuk memeriksa kembali detak jantung republik ini: apakah nadi ibu pertiwi masih berdenyut selaras dengan janji kemerdekaan, atau justru sedang mengalami aritmia akibat pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur yang dikandungnya?

Pancasila: Mutiara Abadi yang Tak Lekang oleh Zaman

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan tajuk ‘Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’ bukanlah sekadar ritual kalender.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co