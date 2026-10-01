Merawat Denyut Nadi Ibu Pertiwi: Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

jpnn.com, JAKARTA - Nusantara tidak pernah dibangun dalam semalam, dan kemerdekaannya tidak ditebus dengan harga yang murah.

Ia lahir dari rahim sejarah yang dipenuhi peluh, darah, dan air mata para pendahulu.

Di tengah gugusan belasan ribu pulau, dari rimbunnya hutan Sumatra hingga ufuk timur Papua, mengalir sebuah denyut nadi yang menyatukan setiap perbedaan menjadi satu entitas kebangsaan yang utuh.

Denyut nadi itu bernama Pancasila.

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan tajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" bukanlah sekadar ritual kalender kenegaraan yang dirayakan hanya dengan seremonial saja.

Peringatan ini adalah momen kontemplasi radikal.

Ia adalah panggilan sejarah untuk memeriksa kembali detak jantung republik ini: apakah nadi ibu pertiwi masih berdenyut selaras dengan janji kemerdekaan, atau justru sedang mengalami aritmia akibat pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur yang dikandungnya?

Pancasila: Mutiara Abadi yang Tak Lekang oleh Zaman