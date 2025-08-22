Merawat Optimisme Indonesia Cerah, Boni Hargens Gelar Doa Bersama Anak Yatim

jpnn.com, JAKARTA - Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028 Boni Hargens menggelar doa bersama anak-anak yatim di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Acara tersebut digelar bukan tanpa alasan, Boni menilai Tanah Air masih berada dalam gejolak yang panjang.

Dalam acara tersebut, Boni Hargens juga memberikan santunan untuk anak yatim piatu tersebut.

“Ya, hari ini itu cuma berdoa saja. Jadi, kami kumpulin anak-anak kita dari panti asuhan, kami berdoa bersama. Dasarnya apa? Kami merasa perlu sama-sama mendoakan negeri,” kata Boni Hargens dalam forum Gerakan Indonesia Cerah bertema Doa Bersama untuk Negeri di Jakarta Pusat, Kamis, 21 Agustus 2025.

Salah satu gejolak yang membuat masyarakat resah ialah kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Hal tersebut menuai kritikan tajam dari seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, ada polemik kebijakan kenaikan PBB sebesar 250 persen yang dikeluarkan oleh Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo beberapa waktu lalu.

Boni menilai harapan Indonesia perlu dirawat agar tercipta keyakinan dan optimisme bahwa Tanah Air masih baik-baik saja.

"Melihat DPR menari karena kenaikan upah. Melihat Pati bergejolak, melihat daerah lain juga kami ingin merawat optimisme. Kami ingin merawat keyakinan, harapan bahwa Indonesia masih baik baik saja, akan baik-baik saja," ujar Boni.