Merayakan 80 Tahun Vespa Lewat Ride to Land’s End

jpnn.com, JAKARTA - Lawless Burgerbar bersama Lawless Vespa Crew menghadirkan Ride to Land’s End dalam rangka merayakan ulang tahun Vespa yang ke-80.

Ride to Land’s End merupakan sebuah acara riding dan gathering yang menjadi bentuk apresiasi terhadap semangat, kultur dan komunitas yang telah tumbuh bersama Vespa selama puluhan tahun.

Acara akan berlangsung pada 24 Mei 2026, dimulai dengan riding bersama dari Blok M pukul 15.00 WIB. Perjalanan diperkirakan berlangsung sekitar satu jam dan rombongan tiba di Land’s End pada pukul 16.00 WIB untuk melanjutkan perayaan dalam suasana santai dan penuh kebersamaan.

Setelah pukul 16.00 WIB, acara diisi oleh DJ set dari Wondersoul Weekender dan Jakarta Soul yang akan menemani jalannya sore hingga malam dengan pilihan musik yang hangat dan penuh energi.

Lebih dari sekadar riding bersama, Ride to Land’s End merupakan bentuk perayaan atas perjalanan panjang Vespa sebagai simbol kebebasan, gaya hidup dan solidaritas antar penggunanya selama 80 tahun terakhir.

Seluruh kawan-kawan Vespa dan para pencinta kultur riding diajak untuk turut hadir dan merayakan momen spesial ini bersama di Land’s End, yang turut didukung oleh Cuprum Motor Oil. (ded/jpnn)