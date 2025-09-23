Merayakan Gerakan Global Wellness lewat Yoga in the City 2025

jpnn.com, JAKARTA - Evolution Wellness melalui brand fitness ternama Celebrity Fitness, Fitness First, dan GoFit kembali menggelar rangkaian acara Yoga in the City.

Ini merupakan sebuah perayaan tahunan yang telah hadir sejak 2023 dalam rangka menyemarakkan World Wellness Weekend, sebuah gerakan global yang dirayakan di lebih dari 150 negara.

Di Indonesia sendiri, baik member maupun non-member dapat bergabung ke dalam event olahraga ini, yang terbagi di 3 kota besar berikut Yoga in the Park di Bandung dan Surabaya, Yoga in the City di Jakarta, dan Fit for Fame (Fitness Festival) di Yogyakarta, Semarang dan Bali

Untuk tahun ini, Yoga in the City digelar di pinggir pantai Ancol dengan lebih dari 250 peserta, menjadikannya salah satu event yoga terbesar di Jakarta.

Tidak hanya rangkaian gerakan yoga, peserta juga merasakan pengalaman sound healing yang menghadirkan relaksasi tubuh dan pikiran.

Sesi yoga di tepi pantai saat matahari terbenam semakin menambah ketenangan, menciptakan momen yoga yang lebih intim dan penuh makna.

Selain di Jakarta, Celebrity Fitness juga menghadirkan Yoga in the Park yang berlangsung di dua kota besar.

Acara pertama diadakan pada 20 September di Bumi Surabaya City Resort dengan partisipasi lebih dari 100 peserta.