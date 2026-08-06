Merayakan Iman Lewat Konser Commons Worship di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Konser bertajuk What A Beautiful Name Tour yang dibawakan oleh Commons Worship (CXMMXNS) sukses digelar pada Rabu (5/8) malam.

Berlokasi di The Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pertunjukan spesial itu dihadiri oleh ribuan penonton.

Commons Worship (CXMMXNS) yang digawangi oleh dua sosok musisi gospel ternama dunia, Reuben Morgan dan Ben Fielding, sukses menyatukan ribuan hati dalam satu simfoni worship yang intim dan bersemangat.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda mengaku senang karena bisa menghadirkan Commons Worship ke Jakarta.

"Kami sangat bangga bisa menghadirkan Common Worship (CXMMXNS) ke Jakarta dan senang bisa mengajak para pencinta musik gospel di Indonesia untuk menikmati malam dengan lagu-lagu worship," ungkap Managing Director Color Asia Live, David Ananda.

Menurutnya, pihaknya meyakini bahwa musik worship memiliki kekuatan untuk menyembuhkan.

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"Kami percaya bahwa musik worship memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan menyatukan. Untuk itulah, konser ini bisa menjadi kesempatan luar biasa bagi kita semua untuk merasakan kehadiran Tuhan dan merayakan iman bersama," tambah David Ananda.

Adapun konser Commons Worship dibuka dengan doa dan penyampaian pesan singkat dari Pendeta Steve Marcel.