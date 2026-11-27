jpnn.com, JAKARTA - Padma Hotels memperkenalkan kembali '12 Days of Padma Festivities' dalam rangka menyambut musim liburan Natal dan Tahun Baru.

Adapun 12 Days of Padma Festivities merupakan sebuah kampanye interaktif melalui media sosial yang akan berlangsung pada 14-25 Desember 2026.

Melibatkan lima properti di Bali dan Pulau Jawa, inisiatif itu menjadi bagian dari strategi komunikasi Padma Hotels untuk mempererat hubungan dengan para tamu sekaligus memperkenalkan keragaman pengalaman wisata yang ditawarkan di setiap destinasi.

Melalui kampanye ini, Padma Hotels mengintegrasikan komunikasi digital kelima propertinya, yakni Padma Resort Legian, Padma Resort Ubud, Padma Hotel Bandung, Padma Hotel Semarang, dan Resinda Hotel Karawang.

Kolaborasi tersebut bertujuan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal berbagai destinasi wisata dalam negeri melalui pendekatan yang lebih partisipatif.

Selama 12 hari berturut-turut, masyarakat dapat mengikuti berbagai permainan dan tantangan interaktif melalui Instagram. Sebanyak 12 pemenang akan diumumkan pada 30 Desember 2026, dengan hadiah berupa pengalaman kuliner, perawatan spa, afternoon tea, hingga kesempatan menginap selama dua malam dengan sarapan untuk dua orang di properti Padma Hotels.

Media sosial memiliki peran yang semakin penting dalam cara industri perhotelan memperkenalkan destinasi dan membangun hubungan dengan calon wisatawan.

Tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, media sosial juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, serta mencari inspirasi dalam merencanakan perjalanan.