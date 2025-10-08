menu
Merayakan Kesenian Pulau Dewata Melalui Art and Dine di The Ritz-Carlton Bali

Merayakan kesenian Pulau Dewata melalui Art and Dine di The Ritz-Carlton Bali. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, BALI - The Ritz-Carlton, Bali, bekerja sama dengan Galeri Zen1 yang ternama mengumumkan kembalinya Art and Dine, sebuah pengalaman budaya dan kuliner yang memukau, menampilkan karya-karya menggugah dari seniman Bali ternama.

Pada kesempatan ini, galeri akan memamerkan karya seni Nyoman Sujana Kenyem.

Karya Kenyem memadukan narasi tradisional Bali dengan visi artistik kontemporer, mengeksplorasi tema identitas, ritual, dan transformasi.

Dengan pameran di seluruh Indonesia dan internasional, Kenyem dianggap sebagai salah satu suara terpenting Bali dalam seni modern.

Galeri Zen1 adalah galeri seni kontemporer terkemuka yang berbasis di Bali dan Jakarta, dikenal karena mempromosikan dan mendukung seniman Indonesia dengan komitmen kuat untuk mengembangkan kreativitas dan pelestarian budaya.

Galeri Zen1 memainkan peran kunci dalam dunia seni Indonesia yang dinamis.

Bertempat di Ritz-Carlton Lounge & Bar yang elegan, pameran ini mengundang para tamu untuk menjelajahi koleksi lukisan Kenyem yang menggugah pikiran, yang terintegrasi dengan apik ke dalam suasana lounge yang elegan, sambil menikmati sajian teh sore yang terinspirasi oleh karya Kenyem.

Kolaborasi spesial ini berlangsung dari 8 Oktober 2025 hingga 30 November 2025. Harga kudapan sore ini adalah Rp 800.000 untuk dua orang.

Art and Dine kembali ke resor mewah di Nusa Dua, Bali, menghadirkan karya seni inspiratif dari seniman lokal.

