Merayakan Skena Musik Keras, Magnumotion Loud Fest Digelar di Medan 13 September
jpnn.com, JAKARTA - Skena musik keras di Indonesia terus bergerak dengan dukungan komunitas yang tumbuh di berbagai daerah.
Salah satunya melalui Magnumotion Loud Fest yang akan digelar di Medan, Sumatera Utara pada 13 September 2026.
Festival musik tersebut akan berlangsung di Lapangan Parkir Lotte Grosir Medan.
Kehadiran Magnumotion Loud Fest Medan itu menjadi kelanjutan setelah ajang perdana di Bogor pada 22 Agustus 2026 yang dihadiri sekitar 9.000 penonton.
Festival ini menghadirkan sejumlah musisi dari berbagai generasi dalam satu panggung.
Beberapa nama yang dijadwalkan tampil antara lain Superman Is Dead, .Feast, Seringai, Stand Here Alone, Fingerprint, Sickobein, Dispencer, Cloath, Sigmarus, dan Infect.
"Keberadaan komunitas menjadi salah satu faktor penting yang membuat musik keras tetap bertahan dan berkembang," kata Festival Director Magnumotion by RESONINE Abeth Subiyakti dalam keterangannya dikutip Kamis (10/9).
Menurut dia, komunitas dalam skena musik keras tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga menjadi ruang bertemunya musisi, band independen, kreator, hingga talenta baru.
Merayakan skena musik keras, Magnumotion Loud Fest akan digelar di Medan 13 September.
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