Mercedes-AMG Mengungkap Selubung Calon SUV Listrik Terbarunya

jpnn.com - Mercedes-AMG mulai membuka selubung SUV listrik terbarunya yang diklaim bertenaga buas.

Meski masih sebatas teaser, mobil yang dijadwalkan meluncur pada akhir tahun ini, sudah menunjukkan arah desain dan teknologi yang tak biasa.

Dalam gambar yang dibagikan Mercedes-AMG, bodinya terlihat kekar dengan kap mesin panjang dan garis atap landai bergaya coupe.

Siluet tersebut mengingatkan pada karakter Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, tetapi dengan proporsi yang lebih tinggi sebagai sebuah SUV.

Bagian depan juga diperkirakan membawa identitas serupa, termasuk desain lampu LED yang dibuat lebih ramping.

Ground clearance yang relatif rendah menjadi petunjuk bahwa mobil tetap mengutamakan kestabilan dan karakter berkendara khas AMG.

Menariknya, SUV listrik AMG tidak menggunakan platform elektrifikasi standar Mercedes-Benz.

Mercedes-AMG menyiapkan arsitektur khusus bernama AMG.EA, lengkap dengan sistem kelistrikan 800 volt dan baterai berkapasitas hingga 106 kWh.