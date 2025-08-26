Mercedes-Benz Recall 3749 Unit yang Bermasalah di Sistem Kemudi

jpnn.com - Mercedes-Benz melakukan program recall (penarikan kembali) untuk ribuan unit mobil mereka yang mengalami masalah pada sistem kemudi.

Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat (NHTSA) menyebut masalah itu terkait baut kopling kemudi yang tidak terpasang dengan benar, sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

NHTSA menyatakan bahwa baut yang menahan kopling kemudi mungkin tidak dikencangkan sesuai spesifikasi pada model-model kendaraan tersebut.

Kondisi yang demikian seiring waktu bisa membuat sambungan antara kopling kemudi dan rak kemudi mengendur.

Mercedes-Benz menyadari masalah tersebut pada pertengahan Juli, setelah seorang pengemudi melaporkan munculnya suara bising dari sistem kemudi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, suara bising tersebut disebabkan oleh baut kopling kemudi yang tidak terpasang secara benar.

Produsen mobil mengaitkan masalah itu dengan "celah dalam proses produksi", karena para pekerja dapat secara tidak sengaja melewatkan kendaraan dalam proses pengencangan baut kopling kemudi.

Mercedes-Benz memutuskan menarik kembali kendaraan-kendaraan yang baut kemudinya diyakini tidak terpasang secara benar.