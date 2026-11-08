Mercedes-Benz Recall Ratusan Sedan Mewah S-Class
jpnn.com - Bayangkan sedang melaju mulus di atas kenyamanan maksimal sebuah sedan mewah, lalu tiba-tiba pijakan rem mendadak terasa amblas.
Perasaan waswas itulah yang kini menghantui 192 pemilik Mercedes-Benz S-Class dan Mercedes-Maybach S-Class di Australia.
Pabrikan asal Jerman tersebut terpaksa melayangkan panggilan recall setelah menemukan potensi bahaya yang bersembunyi di balik sistem hidrolisnya.
Selang rem depan pada model keluaran 2022 hingga 2024 disinyalir membawa cacat produksi yang bisa mengikis ketahanannya seiring waktu.
Masalahnya bukan sekadar minyak rem yang menetes keluar. Ketika sistem hidrolis bocor, tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan bobot sedan bongsor ini otomatis melorot.
Di tengah kecepatan di jalan bebas hambatan, jarak pengereman yang memanjang bisa menjadi pembeda tipis antara perjalanan yang aman dan petaka merenggut nyawa.
Otoritas keselamatan Australia resmi merilis pengumuman berkode RC5239 ini akhir Oktober lalu.
Risiko kecelakaan serius hingga fatal yang membayangi para pengguna jalan membuat pabrikan tak mau ambil pusing.
Perasaan waswas rem amblas kini menghantui 192 pemilik Mercedes-Benz S-Class dan Mercedes-Maybach S-Class di Australia.
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