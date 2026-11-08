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Mercedes-Benz Recall Ratusan Sedan Mewah S-Class

Mercedes-Benz Recall Ratusan Sedan Mewah S-Class
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Ilustrasi Mercedes-Benz. Foto:shutterstock

jpnn.com - Bayangkan sedang melaju mulus di atas kenyamanan maksimal sebuah sedan mewah, lalu tiba-tiba pijakan rem mendadak terasa amblas.

Perasaan waswas itulah yang kini menghantui 192 pemilik Mercedes-Benz S-Class dan Mercedes-Maybach S-Class di Australia.

Pabrikan asal Jerman tersebut terpaksa melayangkan panggilan recall setelah menemukan potensi bahaya yang bersembunyi di balik sistem hidrolisnya.

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Masalahnya bukan sekadar minyak rem yang menetes keluar. Ketika sistem hidrolis bocor, tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan bobot sedan bongsor ini otomatis melorot.

Di tengah kecepatan di jalan bebas hambatan, jarak pengereman yang memanjang bisa menjadi pembeda tipis antara perjalanan yang aman dan petaka merenggut nyawa.

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Risiko kecelakaan serius hingga fatal yang membayangi para pengguna jalan membuat pabrikan tak mau ambil pusing.

Perasaan waswas rem amblas kini menghantui 192 pemilik Mercedes-Benz S-Class dan Mercedes-Maybach S-Class di Australia.

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