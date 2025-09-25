Mercedes-Maybach V12 Edition Bertabur Emas dan Berlian, Hanya 50 Unit di Dunia

jpnn.com - Mercedes-Maybach V12 Edition yang dibangun dari model S 680 baru saja diperkenalkan di hadapan para miliarder dunia.

Mahakarya baru dari divisi ultrapremium Mercedes-Benz itu diklaim menawarkan kemewahan yang sulit ditandingi.

Mercedes-Maybach V12 Edition tampil berkelas dari perpaduan dua warna eksklusif, yakni obsidian black metallic dan Manufaktur olive metallic.

Proses pengecatannya bukan main-main, karena membutuhkan waktu hingga sepuluh hari kerja untuk memastikan kesempurnaan.

Sentuhan akhirnya, emblem tak lagi menggunakan krom biasa tetapi lapisan emas 24 karat.

Konsep kemewahan absolut dipertahankan hingga ke bagian interior. Kulit Nappa premium dan trim wood burr walnut yang mengilap memastikan penumpang serasa di kamar istana.

Bagian atapnya, bahkan dilapisi berlian untuk menunjukkan perhatian luar biasa pada setiap aspek.

Tak berhenti di situ, konsol tengah belakang dilengkapi hiasan rumit berisi dua belas lingkaran emas.