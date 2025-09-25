menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Mercedes-Maybach V12 Edition Bertabur Emas dan Berlian, Hanya 50 Unit di Dunia

Mercedes-Maybach V12 Edition Bertabur Emas dan Berlian, Hanya 50 Unit di Dunia

Mercedes-Maybach V12 Edition Bertabur Emas dan Berlian, Hanya 50 Unit di Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sedan ultrapremium Mercedes-Maybach V12 Edition. Foto: mercedesbenz

jpnn.com - Mercedes-Maybach V12 Edition yang dibangun dari model S 680 baru saja diperkenalkan di hadapan para miliarder dunia.

Mahakarya baru dari divisi ultrapremium Mercedes-Benz itu diklaim menawarkan kemewahan yang sulit ditandingi.

Mercedes-Maybach V12 Edition tampil berkelas dari perpaduan dua warna eksklusif, yakni obsidian black metallic dan Manufaktur olive metallic.

Baca Juga:

Proses pengecatannya bukan main-main, karena membutuhkan waktu hingga sepuluh hari kerja untuk memastikan kesempurnaan.

Sentuhan akhirnya, emblem tak lagi menggunakan krom biasa tetapi lapisan emas 24 karat.

Konsep kemewahan absolut dipertahankan hingga ke bagian interior. Kulit Nappa premium dan trim wood burr walnut yang mengilap memastikan penumpang serasa di kamar istana.

Baca Juga:

Bagian atapnya, bahkan dilapisi berlian untuk menunjukkan perhatian luar biasa pada setiap aspek.

Tak berhenti di situ, konsol tengah belakang dilengkapi hiasan rumit berisi dua belas lingkaran emas.

Mercedes-Maybach V12 Edition yang dibangun dari model S 680 baru saja diperkenalkan di hadapan para miliarder dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI