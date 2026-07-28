Merche Hadirkan Co-Working Space untuk Dukung Produktivitas Generasi Urban

jpnn.com, JAKARTA - Brand lokal tas untuk perempuan urban achievers, merche, menghadirkan merche Co-Working Space di Jakarta Fashion Hub, Jakarta Pusat, sebagai ruang kolaborasi bagi profesional, wirausaha, freelancer, dan komunitas.

Program bertajuk More Than a Co-Working Space itu berlangsung selama 13 Juli hingga 7 Agustus 2026.

Inisiatif tersebut dirancang tidak hanya sebagai tempat bekerja, tetapi juga sebagai wadah bagi pengunjung untuk membangun jejaring, bertukar ide, dan mengikuti berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan diri.

Selama hampir satu bulan penyelenggaraan, merche menggelar beragam agenda, mulai dari networking day, workshop, seminar, community gathering, hingga diskusi yang mengangkat isu-isu relevan bagi generasi muda dan kalangan profesional.

Sejumlah pembicara turut memeriahkan rangkaian acara, di antaranya Dr. Ikhsan, Dea Rizkita, Coach Anez, dan Abigail Limuria. Kehadiran para narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan baru sekaligus memperluas koneksi antarpeserta.

CEO merche Chicen T.N. mengatakan konsep tersebut lahir dari keyakinan bahwa komunitas yang kuat dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak, bukan hanya oleh satu merek.

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"We believe that great communities are not built by one brand, but by everyone who chooses to grow together. Harapan kami, merche Co-Working Space dapat menjadi tempat lahirnya ide-ide baru, kolaborasi yang bermakna, dan hubungan yang terus berkembang," ujar Chicen saat pembukaan acara.

Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut terlihat sejak awal. Tiket merche Co-Working Space yang dipasarkan melalui kolaborasi dengan Plugo di situs resmi merche habis terjual dalam waktu tiga hari sejak dibuka.