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Merdeka Lebih Hemat, Bright Gas Beri Diskon Rp8.100 per Tabung

Merdeka Lebih Hemat, Bright Gas Beri Diskon Rp8.100 per Tabung
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Bright Gas 5,5 Kg. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan program Semarak Merdeka MyPertamina melalui promo isi ulang Bright Gas diskon hingga Rp8.100 per tabung.

Promo berlaku untuk pembelian refill Bright Gas 5,5 Kg dan Bright Gas 12 Kg secara langsung di Bright Store dan pembelian online di aplikasi dan website Klik Indomaret pada 15–23 Agustus 2026 menggunakan seluruh metode pembayaran.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan promo Semarak Merdeka MyPertamina untuk produk Bright Gas dihadirkan sebagai apresiasi kepada pelanggan melalui berbagai penawaran yang memberikan nilai tambah.

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"Momen Kemerdekaan akan semakin bermakna ketika dapat dirasakan bersama pelanggan. Karena itu, melalui promo Semarak Merdeka MyPertamina, kami menghadirkan penawaran yang membuat pelanggan dapat menikmati Bright Gas berkualitas dengan harga yang lebih hemat," ujar Kitty.

Selama periode promo, konsumen yang melakukan pembelian isi ulang Bright Gas 5,5 Kg akan memperoleh diskon Rp4.050 per tabung, sedangkan pembelian isi ulang Bright Gas 12 Kg mendapatkan diskon Rp8.100 per tabung.

Promo berlaku tanpa minimum pembelian di periode 15–23 Agustus 2026.

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Promo bisa dinikmati di seluruh Bright Store dan pembelian secara online di Klik Indomaret dengan semua metode pembayaran. Program ini tidak dapat digabungkan dengan promo sejenis lainnya.

"Kami berharap promo Semarak Merdeka MyPertamina dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal manfaat Bright Gas sebagai LPG berkualitas yang menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan nilai tambah bagi kebutuhan rumah tangga," seru Kitty.(chi/jpnn)

Promo Semarak Merdeka MyPertamina untuk produk Bright Gas dihadirkan sebagai apresiasi kepada pelanggan.


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

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