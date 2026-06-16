Meredanya Ketegangan AS-Iran Dorong Pemulihan Sentimen Pasar Kripto
jpnn.com, JAKARTA - Sentimen pasar global kembali membaik setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik serta membuka kembali Selat Hormuz. Meredanya ketidakpastian geopolitik tersebut mendorong investor kembali masuk ke aset dengan volatilitas tinggi, termasuk aset kripto, sehingga harga Bitcoin sempat menembus level US$65.900 pada Senin (15/6).
Berdasarkan data CoinMarketCap pada Senin (15/6), Bitcoin diperdagangkan di kisaran US$63.900 hingga US$65.900, atau naik sekitar 2% dalam 24 jam terakhir. Penguatan tersebut juga menempatkan Bitcoin hampir 8% di atas level terendah pekan lalu yang sempat berada di bawah US$60.900.
Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian mengungkapkan meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah memberikan ruang bagi investor untuk kembali meningkatkan eksposur terhadap aset yang memiliki karakteristik volatilitas tinggi setelah beberapa pekan pasar dibayangi sentimen kehati-hatian.
“Pasar kripto saat ini merespons membaiknya sentimen global setelah ketidakpastian geopolitik mulai mereda. Ketika risiko global menurun, investor cenderung kembali meningkatkan eksposur terhadap aset dengan volatilitas tinggi, termasuk Bitcoin dan aset kripto lainnya. Hal tersebut yang saat ini turut mendorong pemulihan harga di pasar,” ujar Aloysia.
Tidak hanya Bitcoin, mayoritas aset kripto utama juga mencatatkan penguatan.
Ethereum naik sekitar 5,1% ke level US$1.758, Solana menguat 6,6% menjadi USD72,6, sementara XRP bertambah 7,1% ke USD1,2.
Di antara aset kripto berkapitalisasi besar, Hyperliquid (HYPE) menjadi salah satu aset dengan kenaikan tertinggi setelah menguat sekitar 11,6% ke level US$67,8.
Salah satu indikator yang akan menjadi perhatian pasar adalah pergerakan atau arus dana pada ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pakar Pidana Nilai Sengketa Indodax Vs Nasabah Botxcoin Berpotensi ke Meja Hijau
- JAM Coin Diluncurkan, Bidik Integrasi Aset Digital dan Ekonomi Ril
- Indodax Raih 2 Penghargaan dari CFX
- Perkuat Standar Keamanan & Kepatuhan Industri Kripto Indonesia, Indodax Gandeng Chainalysis
- IAS Hospitality dan INDODAX Hadirkan Privilege Airport Lounge, Ada Diskon Khusus!
- 3 Tahun CFX, Ikhtiar Menjaga Kepercayaan & Membangun Kedaulatan Keuangan Digital