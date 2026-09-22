Merek Otomotif Asal Arab Saudi Merilis 2 Mobil Listrik Pertama, Sedan dan SUV
jpnn.com - Ambisi Arab Saudi lepas dari ketergantungan minyak makin nyata. Negeri Petrodolar ini resmi meluncurkan mobil listrik pertama dari CEER.
Merek otomotif nasional pertama Arab Saudi itu memperkenalkan sedan dan SUV listrik bernama EXOBOT.
Langkah ini bukan cuma soal jualan mobil, tetapi proyek gengsi negara.
CEER—yang dibentuk pada 2022 di bawah naungan Public Investment Fund (PIF)—diproyeksikan jadi penggerak baru ekonomi Arab Saudi.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyebut momentum ini sebagai pijakan penting untuk membangun industri manufaktur masa depan.
Selain itu, kata Salman, membuka lapangan kerja bagi talenta lokal.
Seri EXOBOT sendiri baru awal dari rencana besar CEER.
Dalam lima tahun ke depan, mereka menargetkan rilis tujuh model kendaraan listrik, mulai dari kelas kompak hingga menengah.
Ambisi Arab Saudi lepas dari ketergantungan minyak makin nyata. Negeri Petrodolar ini resmi meluncurkan mobil listrik pertama dari CEER.
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