Merekrut Banyak Non-ASN Tanpa Seleksi, Pak Mantan Terancam Hidup di Bui Lama Sekali

jpnn.com - BENGKULU – Mantan Direktur Utama Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu Jasmen Silitonga ditetapkan sebagai tersangka kasus rekrutmen pegawai non-ASN berstatus Tenaga Harian Lepas (THL).

Kasus tersebut ditangani Tim Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Dirkrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan fakta pada 2023 hingga 2024 secara bertahap manajemen RSKJ Soeprapto Bengkulu merekrut tenaga non-Aparatus Sipil Negara (ASN).

"Iya memang benar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus rekrutmen THL RSKJ Soeprapto Bengkulu dan berkasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan," kata Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto di Kota Bengkulu, Rabu (28/10).

Sebelumnya, Tim penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu menetapkan Kepala Bagian Kesekretariatan Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto inisial YS sebagai tersangka.

Sejak 2023 hingga 2024, lanjut dia, sebanyak 93 orang yang direkrut, meskipun telah ada larangan pengangkatan pegawai sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Modus pengangkatan non-ASN tanpa perencanaan dan seleksi, calon pegawai Non-ASN diminta untuk memberikan sejumlah uang, serta adanya titipan dari pihak-pihak tertentu dan juga keluarga sendiri.

Dengan adanya pengangkatan tersebut menyebabkan negara mengalami kerugian dengan jumlah yang saat ini masih dalam proses perhitungan.