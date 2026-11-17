jpnn.com, LEBAK - Pemerintah berencana merelokasi badak jawa atau badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur.

Gagasan pemindahan badak jawa itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang diselenggarakan di Antalya Expo Center, Antalya, Turki, 9-20 November 2026.

Adik Presiden Prabowo Subianto itu beralasan kawasan TNUK rawan terdampak bencana gempa bumi, tsunami, dan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

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Oleh karena itu, Hashim menganggap perlu pembangunan populasi cadangan (second habitat) badak jawa, agar spesies langka endemik tersebut memiliki kantong kehidupan lain di luar Ujung Kulon.

Diketahui, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) terletak di Semenanjung Ujung Kulon, bagian paling barat di Pulau Jawa.

Kawasan itu pada mulanya meliputi wilayah Krakatau dan beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Handeuleum dan Pulau Peucang dan Pulau Panaitan dengan luas 1.206 km persegi.

Merespons rencana tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan badak jawa terbukti mampu bertahan dari dampak letusan Gunung Krakatau yang telah memicu terjadinya kegelapan dunia, pendinginan global hingga fenomena optik pada 1883 dan bertahan hingga saat ini.

“Setelah 143 tahun berlalu, badak bercula satu itu mampu bertahan hingga kondisinya terancam punah saat ini. Padahal, letusan Krakatau telah meluluhlantakkan sebagian Pulau Jawa dan Sumatra, karena semburan abu vulkanik sekaligus tsunami raksasa,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Selasa (17/11).