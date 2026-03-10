Merespons Cepat Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir dan Longsor, TNI AD Bangun 35 Jembatan Bailey di Aceh

jpnn.com, ACEH - TNI Angkatan Darat membangun 35 unit jembatan Bailey di sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh guna mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah yang sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi.

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan jembatan yang dilaksanakan TNI di berbagai wilayah Indonesia, di mana hingga saat ini telah rampung sebanyak 218 jembatan.

Pembangunan jembatan Bailey dilakukan sebagai respons cepat terhadap kerusakan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor yang sempat menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi logistik di sejumlah daerah.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menegaskan percepatan pembangunan jembatan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat terdampak bencana.

“Pembangunan jembatan ini merupakan komitmen TNI AD untuk membantu masyarakat agar akses transportasi kembali normal dan aktivitas ekonomi dapat pulih dengan cepat,” ujar Jenderal Maruli dalam keterangannya pada Selasa (10/3/2026).

Sebanyak 35 jembatan Bailey tersebut dibangun di sejumlah wilayah di Aceh, antara lain di Kabupaten Bireuen meliputi Teupin Mane, Teupin Redeup, Cot Jeumpa, Matang Bangka, Kuta Blang, dan Laut Jangka.

Di Kabupaten Aceh Utara pembangunan dilakukan di Panton Nisam, Buket Dara, Matang Serdang, Alue Leuhop, Teupin Reseup, Bluka Teubai, Kubu, dan Brigif.

Selanjutnya di Kabupaten Aceh Timur jembatan dibangun di Baroh Bogeng dan Seunebok, di Kabupaten Nagan Raya di Beutong Ateuh, serta di Kabupaten Bener Meriah meliputi Timang Gajah, Jamur Ujung, Wehni Rongka, Bener Kelipah, Uning Baro, Bener Pepanyi, Rembele, dan Jalur Pacuan Kuda.