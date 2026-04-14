Merespons Gejolak Timur Tengah

jpnn.com - April 2026 ini merupakan bulan bertabur ujian bagi perekonomian global.

Konflik di Timur Tengah kian memanas, setelah eskalasi militer yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat mengirim gelombang kejut ke pasar energi dunia.

Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen dari pasokan minyak global, mendadak jadi zona bahaya.

Harga minyak meroket, kekhawatiran akan kelangkaan melanda banyak negara. Indonesia pun tak luput dari ancaman ini.

Namun, di tengah kepanikan global, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo justru menunjukkan sejumlah langkah antisipatif yang terstruktur, menggabungkan diplomasi agresif dengan fondasi ekonomi domestik yang mulai diperkuat.

Ketegangan di Timur Tengah bukan sekadar berita internasional bagi Indonesia. Negara ini, yang masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak mentahnya, merasakan langsung dampak gangguan distribusi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan, sekitar 20 hingga 25 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah.

Dengan ditutupnya Selat Hormuz, aliran dari sumber-sumber tradisional seperti Arab Saudi dan Irak terancam terputus.