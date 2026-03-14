JPNN.com » Nasional » Hukum » Merespons Insiden Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS, Wayan Sudirta DPR: Bongkar Dalangnya, Seret ke Pengadilan

Merespons Insiden Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS, Wayan Sudirta DPR: Bongkar Dalangnya, Seret ke Pengadilan

Merespons Insiden Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS, Wayan Sudirta DPR: Bongkar Dalangnya, Seret ke Pengadilan
Anggota Komisi III DPR RI dan Ketua Umum IKA FH-UKI Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Dr. I Wayan Sudirta merespons dan membuat pernyataan tajam terhadap aksi kekerasan yaitu penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS Andrie Yunus.

Dengan nada bicara yang lugas, Wayan menegaskan penyiraman air keras ini bukan sekadar tindak pidana penganiayaan, melainkan sebuah proklamasi perang terhadap kemanusiaan dan upaya keji untuk melumpuhkan nalar kritis bangsa.

"Setiap tetes air keras yang melukai tubuh Andrie Yunus adalah serangan langsung terhadap jantung demokrasi kita. Ini adalah tindakan pengecut yang sangat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan prinsip luhur Pancasila. Jika seorang pejuang hak asasi manusia bisa dibungkam dengan cara-cara primitif di ruang publik, maka sejatinya rasa aman seluruh rakyat Indonesia sedang dipertaruhkan,' tegas Wayan Sudirta dalam keterangannya pada Sabtu (14/3/2026).

Lebih lanjut, Wayan mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjadikan kasus ini sebagai atensi prioritas yang harus dikawal secara transparan dan akuntabel.

Politikus PDIP dari Dapil Bali ini mengingatkan agar institusi Polri tidak boleh goyah sedikit pun oleh bayang-bayang intervensi dari pihak mana pun.

Menurutnya, mata publik saat ini tertuju penuh pada profesionalisme aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya.

"Saya meminta dengan sangat agar Polri bergerak melampaui sekadar menangkap pelaku lapangan. Jangan biarkan kasus ini selesai hanya dengan menangkap 'tangan kanan', sementara 'otak' di baliknya tetap bebas berkeliaran,” ujar Wayan Sudirta.

Wayan Sudirta megaskan kita harus berani mengungkap siapa aktor intelektual dan beking yang merasa memiliki imunitas hukum untuk merancang serangan sesadis ini.

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta merespons tajam insiden penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS Andrie Yunua.

