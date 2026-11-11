Merespons Kenaikan Harga Tepung Tapioka, Menko Zulhas Minta Pedagang Bersabar

jpnn.com - BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menanggapi keluhan pedagang terkait kenaikan harga tepung tapioka atau aci, yang berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner.

Zulhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan, mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan saat ini tidak terlepas dari musim kemarau panjang yang baru berakhir setelah hujan mulai turun. Setelah itu, dia mengeklaim harga akan kembali normal.

"Iya, begini, ya. Memang ini, kan, lagi musim kemarau panjang, baru sekarang hujan. Kalau sekarang hujan, berarti panennya nanti kira-kira Januari, Februari," kata Zulhas seusai menghadiri Hari Ritel Nasional, Bulan Mutu Nasional di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11).

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Menurut Zulhas, saat ini pemerintah melakukan intervensi dengan menggelontorkan bantuan, termasuk satu juta ton bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat yang masuk dalam desil satu sampai empat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Satu juta ton itu nanti penyalurannya melalui koperasi desa,” katanya. Zulhas mengatakan pemerintah juga memberikan beras subsidi satu juta ton atau setara 1 miliar kilogram dengan harga jual Rp12 ribu per kg. Sebelumnya, harga pasaran mencapai Rp15.500 di pasar-pasar tradisional.

Pelaku UMKM yang mengandalkan bahan tepung tapioka pun mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. "Agar tadi kue-kue, apa namanya itu, bihun, itu tidak naik, ya, tidak naik, kita lelang ada 380.000 ton beras Bulog yang sudah satu tahun, dengan harga Rp11.000, untuk jadi tepung," ujar Zulhas.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah belum ingin mengambil langkah impor karena khawatir kebijakan tersebut justru menekan harga singkong di tingkat petani.

Terlebih, petani saat ini mulai menikmati harga jual yang lebih baik setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan.

"Soal tapioka, sabar sedikit, karena musim kemarau ada kenaikan. Karena kalau kita buka impor, nanti petaninya menangis lagi," ucapnya.