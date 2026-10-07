Merespons MK soal Ijazah Gibran, Dasco: Sudah Jelas Putusan yang Diambil

jpnn.com - JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membuat putusan perkara keabsahan penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan lembaganya menghormati putusan MK soal ijazah Gibran tersebut.

“Sudah jelas putusan yang diambil. Kita sama-sama mendengarkan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, kita hormati putusan MK tersebut,” kata Dasco ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).

Dasco mengaku belum mempelajari lebih lanjut putusan yang diucapkan pada Selasa (6/10) malam itu.

Karenanya, ia enggan menjawab pertanyaan terkait sikap parlemen atas putusan Mahkamah Konstitusi.

“Saya belum pelajari secara lebih lanjut putusannya. Saya hanya mendengar putusan yang kemudian sudah diputuskan MK. Lain-lain saya belum pelajari,” ujarnya.

Sebelumnya, MK memutuskan gugatan Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri atas enam orang, serta tiga perorangan warga negara lainnya tidak dapat diterima.

Mahkamah menilai para pemohon dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres).