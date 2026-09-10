Merespons Pidato AHY, Idrus Golkar Nilai Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Kekuatan Politik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham mengaku mengenal Presiden RI Prabowo Subianto sebagai sosok yang konsisten menyatukan berbagai kekuatan politik demi kepentingan bangsa dan negara.

Idrus bahkan menyinggung pidato politik Prabowo yang berusaha merangkul semua elemen bangsa setelah menang Pilpres 2024.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi pidato politik Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bilang Prabowo andal menyatukan berbagai warna politik.

"Pidato pertama Pak Prabowo yang disampaikan itu menggugah kesadaran semua dalam berbangsa dan di dalam berideologi," kata Idrus ditemui di Jakarta, Kamis (10/9).

Idrus menyebut Prabowo sejak awal telah mengingatkan Indonesia sebagai rumah bersama yang harus dirawat seluruh elemen bangsa dengan mengacu Pancasila dan UUD 1945.

"Ya, Pak Prabowo langsung mengingatkan ketika itu bahwa Indonesia ini sebagai rumah besar kita. Nah, rumah besar ini perlu dirawat bersama-sama," ujar dia.

Dia menilai ajakan Prabowo membangun Indonesia secara bersama-sama, tidak hanya ditujukan ke partai pendukung.

Prabowo, ujar Idrus, membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya menjadi kompetitor politik pada Pilpres 2024.