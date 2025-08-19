Merespons Pidato Presiden Prabowo, Ahmad Doli Kurnia Tandjung: Visioner, Genuine, Jujur dan Konkret

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, ada empat kata kunci yang bisa kita maknai dalam pidato Presiden Prabowo Subianto itu, visioner, genuine, konkret dan jujur.

“Pandangan yang visioner dapat kita lihat dari penguasaan beliau atas isu-isu global dan bagaimana membawa Indonesia makin dihormati di kawan regional dan internasional,” kata Doli kepada wartawan di kompleks Parlemen, (Sabtu/16/8/2025).

Lebih lanjut, Doli mengatakan pemikiran Prabowo yang genuine, terlihat dari komitmennya untuk menjaga ke-Indonesiaan kita.

“Presiden menekankan pentingnya kembali ke jati diri bangsa dalam menjalankan demokrasi. Demokrasi kita bukan meniru mentah-mentah dari luar, tapi berakar dari nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendiri bangsa,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Doli sepenuhnya mendukung bahwa UUD 1945 yang disusun oleh para founding father bangsa adalah rancang bangun yang relevan menuju negara kuat dan sejahtera.

Meski begitu, perbaikan atau penyempurnaan konstitusi merupakan konsekuensi sejarah, seiring dengan perubahan tantangan pada tiap generasi.

Yang juga perlu mendapat apresiasi, kata Doli, terkait dengan jiwa besar presiden untuk mengakui masih ada tantangan yang belum terselesaikan, khususnya pemberantasan korupsi.