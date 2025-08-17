Merespons Pidato Presiden Prabowo, Komisi III DPR Gandeng Mitra Kerja untuk Berantas Korupsi

menu
Politikus PKS DPR Nasir Djamil. Foto: dokumen JPNN.Com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan mengejutkan saat menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan peserta Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD RI dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo secara blak-blakan menyinggung soal korupsi di institusi pemerintahan.

“Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita. Ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Hal ini tidak baik. Saya harus laporkan kepada para wakil rakyat Indonesia,” ujar Prabowo saat berpidato.

Legislator Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil merespons positif dan mengaku optimistis atas pidato kenegaraan Presiden Prabowo yang berkomitmen memberantas korupsi di tubuh BUMN mapun BUMD.

"Saya yakin masyarakat sangat optimistis atas apa yang disampaikan Pak Presiden khususnya dalam penegakan hukum,” kata Nasir Djamil.

Nasir berencana akan mengajukan ke pimpinan Komisi III DPR untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengetahui sejauh mana penanganan perkara khususnya korupsi di masing-masing mitra kerjanya.(fri/jpnn)

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

