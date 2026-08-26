Merespons Rencana Aksi Demonstrasi 27 Agustus, Boni Hargens Singgung Angsa Hitam

jpnn.com, JAKARTA - Institusi Polri merespons secara normatif rencana aksi demonstrasi besar yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif dan terkendali di tengah beredarnya berbagai rumor mengenai potensi kekacauan yang mungkin menyertai aksi tersebut.

Analis politik dan isu intelijen Boni Hargens menilai rumor seputar potensi kekacauan dalam aksi 27 Agustus merupakan bagian dari dinamika narasi di ruang publik kontemporer.

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Menurut Boni, rumor semacam ini tidak otomatis dimaknai sebagai ancaman nyata, namun tetap memerlukan respons yang proporsional dan terukur dari semua pihak.

Boni menilai Polri bersama TNI dan BIN tentunya sudah memiliki strategi kolaborasi yang efektif untuk menjaga kondisi tetap aman dalam situasi apa pun yang mungkin terjadi.

"Saya percaya betul dengan kinerja Pak Kapolri yang sudah terbukti selama ini sukses menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam beragam gejolak yang terjadi sejak 2024," tegas doktor lulusan Universitas Walden, Amerika Serikat dalam katerangannya pada Rabu (26/8/2026).

Boni menegaskan aparat keamanan nasional diyakini telah memiliki kesiapan serta strategi kolaborasi yang matang dalam menghadapi berbagai skenario keamanan.

Meskipun demikian, dia menekankan kewaspadaan tidak boleh kendur meskipun situasi tampak terkendali.