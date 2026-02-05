Merger BUMN Diproyeksikan Rampung pada 2026
jpnn.com, JAKARTA - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani membidik pemangkasan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) rampung pada 2026.
“Tadi kami menyampaikan rencana tahun 2026, termasuk juga penyesuaian dari jumlah BUMN,” ujar Rosan dikutip Kamis (5/2).
Selain itu, Rosan juga membahas apa saja program-program Danantara sepanjang 2026, serta proyek-proyek yang akan dieksekusi sepanjang 2026.
“Juga bagaimana rencana untuk mencapai target dari 2026, lebih-lebih seperti itu,” ujar Rosan.
Secara terpisah, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menyampaikan pada 2025, pihaknya sudah melakukan impairment atau penurunan nilai tercatat suatu aset yang melebihi nilai yang dapat dipulihkan.
“Setelah rapi buku-bukunya, bisnisnya kami restrukturisasi, termasuk penurunan utang-utangnya,” tutur Dony.
Setelah itu, lanjut Dony, barulah masuk ke fase konsolidasi bisnis melalui merger BUMN.
Adapun BUMN yang akan dilebur merupakan BUMN-BUMN yang dinilai tidak efektif. Baik tidak efektif karena ukurannya yang terlalu kecil atau merugi.
CEO Danantara Rosan Roeslani membidik pemangkasan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) rampung pada 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kabar Baik, MBG Prabowo Bakal Menyasar ke Lansia
- Prabowo Beri Perhatian Khusus pada Kasus Siswa Bunuh Diri di NTT
- CEO Danantara Rosan Roeslani Bidik Rampungkan Pemangkasan BUMN pada 2026
- PBNU Dukung Indonesia Bergabung dengan Board of Peace, Sebut Demi Lindungi Palestina
- Muncul Penolakan Indonesia Masuk BoP, Pengamat Singgung Kurangnya Komunikasi
- Pakar Sebut Peran Danantara sebagai Investor Pasar Modal Sudah Tepat