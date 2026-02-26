menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Merger Industri Raksasa Pakan Ternak Dunia: Momentum Pemerintah Dorong Kebangkitan Peternak Lokal

Merger Industri Raksasa Pakan Ternak Dunia: Momentum Pemerintah Dorong Kebangkitan Peternak Lokal

Oleh: Singgih Januratmoko - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua PINSAR

Merger Industri Raksasa Pakan Ternak Dunia: Momentum Pemerintah Dorong Kebangkitan Peternak Lokal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua PINSAR Singgih Januratmoko. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dunia industri perunggasan Indonesia tengah memasuki babak baru yang menegangkan.

Di penghujung tahun 2025, guncangan besar datang dari Asia Tenggara.

Dua raksasa pakan global, De Heus Animal Nutrition asal Belanda dan CJ Feed & Care asal Korea Selatan, memutuskan untuk bergabung.

Baca Juga:

Akuisisi ini bukan sekadar transaksi bisnis biasa. Nilainya mencapai 2.109 miliar won atau sekitar Rp 24 triliun, melibatkan 17 pabrik pakan yang tersebar di lima negara: Vietnam, Indonesia, Kamboja, Filipina, dan Korea Selatan.

Bagi industri perunggasan nasional, peristiwa ini ibarat menusuk sarang lebah. Selama puluhan tahun, peta persaingan di dalam negeri dikuasai oleh tiga nama besar: Charoen Pokphand, Japfa, dan kelompok Sierad Produce.

Ketiganya menguasai rantai pasok dari hulu (pembibitan dan pakan) hingga hilir (pengolahan).

Baca Juga:

Kini, dengan masuknya De Heus yang mengakuisisi penuh aset CJ di Indonesia, lanskap persaingan dipastikan berubah total. Pemain baru ini datang dengan modal besar dan teknologi mutakhir.

Data dari laporan resmi menunjukkan bahwa transaksi ini dijadwalkan rampung pada pertengahan 2026.

Dua raksasa pakan global, De Heus Animal Nutrition asal Belanda dan CJ Feed & Care asal Korea Selatan memutuskan untuk bergabung. Ini momen kebangkita peternak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI