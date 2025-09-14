Meriah, Kolaborasi GEKRAFS, Bank Mandiri, Diaspora Warnai Arizona IndoFest 2025

jpnn.com, JAKARTA - Festival Indonesia perdana di Arizona, Arizona IndoFest 2025 resmi dibuka oleh Congressman Greg Stanton bersama Wakil Ketua MPR RI Senator Supratman pada 24 Agustus 2025.

Keduanya memukul gong pembukaan sebagai tanda dimulainya perayaan yang menampilkan warisan budaya Indonesia dan potensi ekonomi kreatif di negeri Paman Sam.

“The Indonesian-American community is growing so fast and along with it our district,” ujar Greg Stanton dalam sambutannya.

Senator Supratman, selaku Wakil Ketua MPR RI turut berterima kasih kepada diaspora Indonesia dan Congressman Stanton atas dukungannya.

“Pemerintah Indonesia berupaya melindungi industri ekonomi kreatif dan belajar dari Amerika Serikat soal perlindungan hak pelaku kreatif,” ujarnya.

Festival yang diadakan di Saigon Center, Chandler ini dihadiri oleh lebih dari 550 diaspora Indonesia di Amerika dan sejumlah pejabat terkemuka.

Hadir dalam pembukaan, antara lain Konsul Jenderal RI di Los Angeles Purnomo Chandra, Presiden GEKRAFS Global yang juga anggota DPR RI Kawendra Lukistian, Atase Perdagangan RI di Washington D.C. Ranitya Kusumadewi, Penasihat Investasi BP Batam Billy Mambrasar, serta Presiden Kitong Bisa International Andy Hutapea yang baru dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan GEKRAFS di Amerika Serikat.

“Kini saatnya Indonesia memimpin dengan kekuatan budaya dan kreativitas. Bersama-sama, mari kita jadikan ekonomi kreatif sebagai lokomotif menuju Indonesia maju dan berpengaruh secara global,” tegas Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Dewan Penasihat GEKRAFS Sufmi Dasco Ahmad.