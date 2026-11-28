jpnn.com, JAKARTA - Bagaimana jika waktu istirahat siang bisa menjadi momen untuk menguji pengetahuan sekaligus memenangkan hadiah? Menyambut kemeriahan akhir tahun, Shopee kembali menghadirkan Kuis Shopee sebagai bagian dari kampanye 12.12 Birthday Sale.

Hadir dengan tampilan baru dan berbagai tantangan menarik, Kuis Shopee mengajak pengguna untuk sejenak melepas penat dari rutinitas sehari-hari melalui keseruan menjawab pertanyaan, mengasah kecepatan berpikir, hingga berkompetisi untuk mendapatkan total hadiah hingga 1,2 miliar.

Pengguna dapat mengikuti keseruan Kuis Shopee setiap pukul 12.12 WIB, mulai dari 25 November hingga 12 Desember 2026.

Di penghujung tahun ini, Shopee kembali mengajak pengguna merayakan ulang tahunnya melalui kampanye 12.12 Birthday Sale.

Berlangsung dari 25 November hingga 12 Desember 2026, kampanye ini menghadirkan berbagai penawaran spesial dan keseruan, mulai dari Kuis Shopee 1,2 M, Traktiran Rp12 Setiap Hari, hingga Voucher Diskon 100%.

Tidak hanya menjadi momen untuk memenuhi kebutuhan akhir tahun, kembalinya Kuis Shopee turut menambah keseruan perayaan ulang tahun Shopee melalui pengalaman interaktif yang dapat dinikmati bersama teman dan keluarga.

Merasa punya wawasan luas atau sering menjadi andalan teman saat menjawab pertanyaan trivia? Kini saatnya menguji kemampuan tersebut melalui Kuis Shopee! Mulai dari pertanyaan yang terlihat sederhana hingga pertanyaan yang membutuhkan ketelitian, setiap sesi menawarkan tantangan yang membuat pengguna penasaran untuk terus bermain.

Tidak hanya mengandalkan pengetahuan, kemampuan berkonsentrasi dan mengambil keputusan dalam waktu singkat juga menjadi bagian dari keseruan permainan.