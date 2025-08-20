menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Meriahkan HUT RI Ke-80, ANTAM Luncurkan Emas Edisi Simfoni Ibu Pertiwi

Meriahkan HUT RI Ke-80, ANTAM Luncurkan Emas Edisi Simfoni Ibu Pertiwi

Meriahkan HUT RI Ke-80, ANTAM Luncurkan Emas Edisi Simfoni Ibu Pertiwi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) meluncurkan emas edisi khusus Gift Series bertajuk Simfoni Ibu Pertiwi. Foto dok ANTAM

jpnn.com, JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), anggota MIND ID, BUMN Holding Industri Pertambangan meluncurkan emas edisi khusus Gift Series bertajuk Simfoni Ibu Pertiwi.

Edisi kali ini dirancang secara khusus untuk menggugah rasa cinta tanah air melalui keindahan seni dan nilai investasi.

Apalagi pada setiap edisi spesial, ANTAM memberikan motif yang berbeda.

Baca Juga:

Pada motif “Simfoni Ibu Pertiwi”, mencerminkan harmoni antara alam, dan budaya, menjadikannya tidak hanya koleksi berharga, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan Indonesia.

Direktur Komersial ANTAM, Handi Sutanto menjelaskan peluncuran edisi khusus ini merupakan bagian dari upaya pelestarian nilai budaya dan cinta tanah air.

Melalui ‘Simfoni Ibu Pertiwi’, ANTAM ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenang dan merayakan nilai-nilai kebangsaan.

Baca Juga:

"Kami berharap produk ini dapat menjadi pilihan koleksi maupun hadiah penuh makna bagi keluarga dan sahabat, sekaligus menumbuhkan literasi investasi emas di Tanah Air,” ujarnya.

Desain emas “Simfoni Ibu Pertiwi” mengisahkan keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia.

Melalui ‘Simfoni Ibu Pertiwi’, ANTAM ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenang dan merayakan nilai-nilai kebangsaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI