menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Meriahkan Synchronize Fest 2025, Superman Is Dead Guncang Dynamic Stage

Meriahkan Synchronize Fest 2025, Superman Is Dead Guncang Dynamic Stage

Meriahkan Synchronize Fest 2025, Superman Is Dead Guncang Dynamic Stage
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Grup band Superman Is Dead (SID) memeriahkan hari ketiga Synchronize Fest 2025, Minggu (5/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Grup band Superman Is Dead (SID) memeriahkan hari ketiga Synchronize Fest 2025, Minggu (5/10) malam.

Ribuan penonton tampak memadati Dynamic Stage, tempat band asal Bali itu manggung.

Superman Is Dead membuka penampilannya dengan membawakan lagu 'The Opening (Ketika Senja)', dilanjutkan dengan 'Aku Persepsi', dan 'Bulan & Ksatria'.

Baca Juga:

Sang vokalis, Bobby, lantas menyapa para penonton setelah menyayikan lagu ketiga.

"Selamat malam Synchronize. Sebulan lalu kami merayakan anniversary ke-30 dan malam ini kami masih dalam rangka perayaan anniversary ke-30," ujar Bobby di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Band beranggotakan Bobby, Jerinx, dan Eka Rock melanjutkan penampilan dengan 'Punk Hari Ini', dan 'Cerita Semalam'.

Baca Juga:

Para penonton tampak ikut bernyanyi seiring dua lagu tersebut dimainkan.

Setelah menyanyikan lagu Cerita Semalam, Bobby kembali berinteraksi dengan penonton.

Grup band Superman Is Dead (SID) memeriahkan hari ketiga Synchronize Fest 2025, Minggu (5/10) malam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI