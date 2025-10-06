Meriahkan Synchronize Fest 2025, Superman Is Dead Guncang Dynamic Stage

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Grup band Superman Is Dead (SID) memeriahkan hari ketiga Synchronize Fest 2025, Minggu (5/10) malam.

Ribuan penonton tampak memadati Dynamic Stage, tempat band asal Bali itu manggung.

Superman Is Dead membuka penampilannya dengan membawakan lagu 'The Opening (Ketika Senja)', dilanjutkan dengan 'Aku Persepsi', dan 'Bulan & Ksatria'.

Sang vokalis, Bobby, lantas menyapa para penonton setelah menyayikan lagu ketiga.

"Selamat malam Synchronize. Sebulan lalu kami merayakan anniversary ke-30 dan malam ini kami masih dalam rangka perayaan anniversary ke-30," ujar Bobby di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Band beranggotakan Bobby, Jerinx, dan Eka Rock melanjutkan penampilan dengan 'Punk Hari Ini', dan 'Cerita Semalam'.

Para penonton tampak ikut bernyanyi seiring dua lagu tersebut dimainkan.

Setelah menyanyikan lagu Cerita Semalam, Bobby kembali berinteraksi dengan penonton.