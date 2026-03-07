Meriam TNI AL di Tarakan Mengarah ke Udara

jpnn.com - TARAKAN - Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XIII menggelar latihan tempur khusus di Markas Kodaeral XIII, Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Rabu (4/3).

Latihan TNI AL tersebut untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mengatakan, rangkaian latihan dimulai dengan apel kesiapan pasukan.

Setelah itu, para personel menggelar latihan simulasi menangkal serangan udara dari pesisir.

Pihaknya juga mengerahkan persenjataan yang ada di KRI untuk menangkal serangan udara.

Denih mengatakan, latihan ini diharapkan dapat melatih insting prajurit agar dapat bertindak cepat dan tepat dalam menangkal serangan udara.

Dia juga berharap latihan ini dapat mempertajam kemampuan para prajuritnya dalam menggunakan alat utama sistem senjata (alutsista) penangkal serangan udara.

"Setiap prajurit harus memiliki naluri tempur, respons cepat, dan profesionalisme tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas," kata Denih. (antara/jpnn)