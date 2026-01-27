menu
Meroket Lagi, Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Ada yang Menyentuh Rp 3,018 Juta Per Gram
Ilustrasi - Karyawan merapikan emas batangan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aa

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian meroket lagi, bahkan ada yang menembus Rp 3.018.000 per gram pada Selasa 27 Januari 2026.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (27/1), di Jakarta, menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami lonjakan.

‎Harga jual emas Galeri24 meroket ke angka Rp 2.965.000 dari awalnya Rp 2.925.000 per gram atau naik Rp 40.000.

Harga emas UBS turut mengalami lonjakan dari awalnya dibanderol Rp 2.974.000 menjadi Rp 3.018.000 per gram atau naik Rp 44.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

