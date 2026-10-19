Merz Aesthetics Jadikan Lucy Liu Sebagai Brand Ambassador

jpnn.com, JAKARTA - Merz Aesthetics, perusahaan estetika medis memperkenalkan kampanye regional terbarunya "Your Time is Now" yang menampilkan aktris, aktivis, produser, dan sutradara pemenang berbagai penghargaan Lucy Liu sebagai Brand Ambassador terbaru The Proudly Becoming Collection by Merz Aesthetics di Asia Pasifik.

Diluncurkan di Seoul, Korea Selatan, kampanye ini hadir di tengah meningkatnya perhatian perempuan berusia 45–64 tahun di Asia Pasifik terhadap kesehatan kulit dalam jangka panjang.

Mereka menjalani fase kehidupan dengan rasa percaya diri, tujuan hidup, dan karakter yang makin kuat. Seiring berkembangnya kebutuhan dan ekspektasi, perhatian mereka kini tidak lagi terbatas pada upaya mengatasi tanda-tanda penuaan yang terlihat.

Makin banyak perempuan mencari pendekatan yang lebih proaktif dan berkelanjutan untuk menjaga kesehatan serta ketahanan kulit, selaras dengan rasa percaya diri yang mereka miliki.

Seiring bertambahnya usia, perubahan pada wajah terjadi secara bertahap, mulai dari perubahan struktur dan berkurangnya volume wajah, penurunan kualitas kulit, hingga perubahan keseimbangan otot.

Bersamaan dengan itu, ekspektasi terhadap perawatan estetika juga ikut berubah. Alih-alih mengejar standar antipenuaan yang umum, makin banyak perempuan menginginkan perawatan kulit yang lebih autentik dan personal. Tujuannya bukan mengubah penampilan, melainkan tetap tampil sebagai diri sendiri, merasa lebih percaya diri, dan mendapatkan hasil yang alami.

Penuaan wajah sendiri merupakan proses kompleks yang melibatkan perubahan pada kulit dan berbagai lapisan struktur di bawahnya yang saling berkaitan. Namun, perubahan tersebut sering kali ditangani secara terpisah. Kondisi ini membuka ruang bagi pendekatan perawatan yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan wajah secara keseluruhan sekaligus menyusun rencana jangka panjang untuk menjaga kesehatan dan ketahanan kulit.

Pendekatan tersebut pada akhirnya dapat membantu perempuan menjalani proses penuaan secara lebih positif serta tetap mempertahankan karakter dan keunikan wajah mereka.